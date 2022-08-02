Сортавала получит многомиллионную федеральную поддержку

Сортавала победила в конкурсе Ростуризма и получит федеральную поддержку на благоустройство - 210 миллионов рублей. Об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, большая часть денег пойдет на благоустройство общественных территорий. Также планируется обустройство пешеходных дорожек на улицах Ленина и Чкалова, организация подсветки исторических зданий, благоустройство парка Ваккосалми, установка мусорных контейнеров.

В этом году на конкурс Ростуризма было подано 85 заявок, и карельская заявка вошла в число лучших. Ведомство планирует проводить такие конкурсы каждый год. Парфенчиков рассказал, что поручил управлению по туризму помочь другим карельским муниципалитетам с составлением заявок на конкурс на следующий год. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com