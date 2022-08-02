Исторический дом лесничего собираются отреставрировать в Петрозаводске

В Петрозаводске выберут компанию, которая займется реставрацией дома лесничего Иеронима Кучевского. Здание, признанное объектом культурного наследия, расположено на Неглинской набережной.

Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», которому принадлежит здание, принимает заявки на разработку проекта по сохранению дома до 17 августа, сообщили в Ростендере.

Победитель подготовит проектную документацию для ремонта и приспособления дома для современного использования. Из федерального бюджета на это выделено 2,8 млн рублей.

Дом построили в 1851 году на улице Куйбышева, в 1979 году его перевезли в квартал исторической застройки. На новом месте в доме изменили планировку помещений. В здании не сохранились крыльцо на западном фасаде, отопительные печи и лепные карнизы потолков.

Кучевский с 1878 служил окружным лесничим Олонецких заводов, чуть позже вступил в должность члена Городской управы. 6 марта 1917 Иероним Кучевский был назначен комиссаром временного правительства в Петрозаводске. Позже его сняли с должности как человека, служившего в царское время. (фото kizhi.karelia.ru)