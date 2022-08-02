Зараженные персики завезли в Петрозаводск из Турции и Азербайджана

Специалисты Россельхознадзора в июле проверили фрукты и овощи в Петрозаводске. В двух партиях персиков выявили карантинный объект – бурую монилиозную гниль. Персики привезли из Турции и Азербайджана. Наличие карантинного вредного организма подтвердили и лабораторные исследования. Владельцы фруктов решили их уничтожить.

Бурая монилиозная гниль - чрезвычайно опасный возбудитель болезни плодов косточковых культур, в случае распространения на территории страны она способна причинить значительный вред сельскому хозяйству. Возбудитель бурой монилиозной гнили вызывает увядание цветов и ветвей, гниль плодов и язвы на ветвях.

Мякоть плода темнеет, становится мягкой, на нем появляются наросты, похожие на подушечки, в которых находятся споры гриба - виновника монилиоза. Если слишком холодно, жарко, сухо или мокро зараженный плод засыхает. Плоды, пораженные гнилью, не хранятся. Возбудитель бурой монилиозной гнили приносит огромный вред, поражая спелые плоды во время уборки, хранении и транспортировки. (фото unsplash.com, NisonCo PR and SEO)