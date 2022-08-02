Петрозаводчан просят не гулять у телебашни и не оставлять там машины

Телебашню в Петрозаводске продолжают красить. Работы приостанавливают лишь в непогоду. Жителей просят не подходить близко к телебашне и не оставлять там свои автомобили, так как свежая краска может испачкать одежду и транспортные средства.

Жителям столицы Карелии рекомендуют не размещать имущество в радиусе 200 метров от телебашни (и 500 метров при ветреной погоде).

«Рекомендуем учесть данную информацию при нахождении вблизи телебашни, внимательно выбирать места размещения имущества и парковки автотранспорта, по возможности использовать защитные покрытия»,

- сообщает карельский радиотелевизионный передающий центр.

Кроме того, на время покрасочных работ может прерываться теле и радио сигнал. В частности, в Петрозаводске перерывы трансляции аналоговых вещателей могут возникать с 10 до 18 часов вплоть до 5 августа. (фото unsplash.com, Nathan Roser)