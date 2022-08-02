02 августа 2022, 12:30
В бассейне на Древлянке ремонтируют чашу и меняют окна
Ожидается, что бассейн H2O распахнет двери для посетителей в новом учебном году
На Древлянке ремонтируют бассейн H2O. В год бассейн принимает около 150 тысяч посетителей. В нем занимаются около 300 юных спортсменов, проходят уроки физкультуры. Открыть после ремонта обещают к новому учебному году.
В чаше меняют затирку межплиточных швов. Вместо цементной наносят эпоксидную. Вскоре заменят оконные блоки, написал в своем аккаунте сити-менеджер.
У главного входа восстанавливают покрытие из брусчатки, ремонтируют крыльцо.
«К новому сезону работы должны завершиться, вода заполнит чаши бассейна, и он откроет двери для посетителей», - написал глава Петрозаводска. (фото со страны главы города «ВКонтакте»)