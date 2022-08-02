В микрорайонах Петрозаводска модернизируют системы освещения

В Петрозаводске продолжаются работы по модернизации систем уличного освещения. Они идут в разных микрорайонах столицы Карелии. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, 27 новых опор освещения уже установлены на улицах Советской и Кутузова. Еще 25 смонтированы на улицах Сунской и Судостроительной. Там продолжают демонтировать аварийные столбы.

Кроме того, модернизация системы освещения началась на главной магистрали района Соломенное – Петрозаводском шоссе. Работы включают в себя замену аварийных опор и установку новых с изменением шага на протяжении Петрозаводского шоссе, Соломенской, Гористой, Логмозерской и Рабочей улицы. Здесь будут установлены 106 новых опор освещения.

Также на этой неделе начнутся работы на улице Ригачина. На участке от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского подрядчик установит 47 новых опор взамен старых аварийных. На участке от улицы Чернышевского до улицы Онежской Флотилии будет произведена замена светильников на новые более мощные и с большей светоотдачей. Также на этом объекте будет произведена реставрация декоративных элементов (якорей и серпов с молотами). Их перевесят на новые опоры. Фото мэрии Петрозаводска