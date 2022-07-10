Соль и молоко дорожают, овощи и колбаса дешевеют в Карелии

Как за неделю изменились цены в республике, сообщили специалисты Карелиястат. За ценами они наблюдали с 25 июня по 1 июля. За эти семь дней в Карелии резко подешевела капуста – сразу на 18,7%, картофель стал дешевле на 11,2%, свекла на 7,9%, помидоры на 5,3%, репчатый лук на 4,9%, яблоки на 2%. При этом огурцы подорожали сразу на 3,3%.

На 6,3% стали дешевле конфеты, колбаса полукопченая и варенокопченая на 4,3%, крупа гречневая на 3,4%. Печенье, молоко 2,5-3,2% жирности, соль поваренная подорожали на 2,5-3,7%. На 3,9% подорожало туалетное мыло, пылесос стал дороже на 2,7%, пеленки для новорожденных на 2,3%, телевизор на 1,7%.

Сухие корма для домашних животных подешевели на 2,2%. Подешевел также аллохол и поливитамины, немного подорожал отечественный анальгин. Проезд в городских троллейбусах стал дороже сразу на 20%. Кроме того, с 1 июля подорожали коммунальные услуги. (фото unsplash.com, Scott Warman)