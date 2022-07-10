10 июля 2022, 13:57
Петрозаводские предприниматели смогут оформить льготный кредит
Займы предоставят бизнесменам, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность
Предприниматели из карельской столицы теперь могут получить льготный микрозаём под 3 процента годовых. Поддержка осуществляется в рамках программы «ВЭД» от Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия, сообщается на сайте организации.
К условиям предоставления микрозайма относятся: сумма – не более 5 млн рублей, срок – не более 36 месяцев, целевое использование – пополнение оборотных средств.
Отмечается, что Фонд выделил более 200 миллионов рублей 102 субъектам МСП и самозанятым в Республике Карелия в 2022 году. // Фото: Atstock Productions / Adobe Stock