Петрозаводские предприниматели смогут оформить льготный кредит

Предприниматели из карельской столицы теперь могут получить льготный микрозаём под 3 процента годовых. Поддержка осуществляется в рамках программы «ВЭД» от Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия, сообщается на сайте организации.

К условиям предоставления микрозайма относятся: сумма – не более 5 млн рублей, срок – не более 36 месяцев, целевое использование – пополнение оборотных средств.

Отмечается, что Фонд выделил более 200 миллионов рублей 102 субъектам МСП и самозанятым в Республике Карелия в 2022 году. // Фото: Atstock Productions / Adobe Stock