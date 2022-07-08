Россияне в ожидании новой пенсионной реформы

Проект новой пенсионной реформы обсуждают власти. Изменения будут касаться получения налогового вычета и софинансирования со стороны государства. Россиянам придется вкладывать свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) минимум на 10 лет, сообщают Известия.

Такой механизм призван обеспечить долгосрочность инвестиций. Но пока окончательного решения не принято. При этом все понимают, что принципиально важно стимулировать граждан именно к долгосрочным накоплениям для привлечения в экономику «длинных» денег.

Также отмечается, что софинансирование будет доступно только в случае с добровольными пенсионными накоплениями. Для инвестиционных и страховых продуктов такая льгота не предусмотрена. Кроме того, саму сумму в размере 12 тыс рублей в год многие участники дискуссии считают несерьезной. Что касается налогового вычета, то его размер составит 13% от внесенных средств. При максимальном ежегодном взносе в 400 тыс рублей получить назад можно будет 52 тысячи. Фото: pxhere.