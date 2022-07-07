Карельские продукты из рыбы будут поставлять в Европу

Предприятие из Карелии включили в систему «Цербер». Это реестр таможенного союза, в котором значатся организации, имеющие право поставлять свою продукцию в страны Евразийского экономического союза, сообщили в Россельхознадзоре РК.

Перед тем, как включить карельское предприятие в список, на нем провели ветеринарно-санитарные обследования. Выяснилось, что продукция соответствует требованиям ЕАЭС по безопасности и качеству.

Речь идет о компании «Ресурс СП» в Олонце, которая производит различную рыбопродукцию, в том числе икру и рыбий жир. Проверяющие пришли к выводу, что ее можно экспортировать.

Также обследовали завод по выращиванию мальков форели компании «Вечерний Бриз» в Олонецком районе. Икру привозят из Краснодарского края, из нее растят рыб. Проверка показала, что все условия для производства соблюдены. // Фото: pxhere.com