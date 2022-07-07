Стало известно, как сильно выросла коммуналка в Карелии

Традиционное повышение тарифов на ЖКХ в России произошло 1 июля. В среднем по России повышение в этом году составит 4,3%. Подорожает все - электро, тепло, газо, водоснабжение, водоотведение, услугу по обращению с ТКО. Для Карелии был установлен коэффициент роста на уровне 4,2%.

Таким образом, тариф для граждан в домах с газовыми плитами поднимется на 18 копеек, рост составит 4,7%, сообщает РБК со ссылкой на Госкомитет РК по ценам и тарифам. В отношении сжиженного газа рост тарифа составит 4,2%, природного газа - 3,2%; тепловой энергии - 4,3%; холодного водоснабжения - 4,1%; водоотведения - 4,6%; услуг по обращению с ТКО - 0,07%.

«Индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Карелия в размере 4,2% не превышен», - заверили в Госкомитете. (фото unsplash.com, Kwon Junho)