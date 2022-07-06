В Карелии заметно снизились цены на несколько продуктов 

Еженедельно в Карелии представители минэкономразвития проводят мониторинг цен на 37 потребительских товаров, основываясь на данные Карелиястата.

Так, с 17 по 24 июня специалисты отметили снижение стоимости белокочанной капусты на 14,6%, на сахарный песок – на 6,7%, на морковь – на 5,7%, на картофель – на 4,5%.

При этом репчатый лук, некоторые сорта сыров, некоторые виды макаронных изделий подешевели почти на 3%, а цена на рис и свежие помидоры "упала" почти на 2%. Менее чем на процент снизилась цена на яблоки, молоко жирностью 2,5-3,2% и куриные яйца, рассказали в ведомстве. Фото: pxhere.