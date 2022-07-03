Опять обделили. Почему в лесной республике дрова стали проблемой

Текст и фото: Алина Гапеева

Для жителей неблагоустроенных домов на селе существует одна из важных проблем – дрова. Чтобы в неблагоустроенном жилище можно было жить, его необходимо отапливать. Ничего не поделаешь: Карелия — край холодный. Отопительный сезон в нем длится около девяти месяцев. Для тепла в доме необходимы дрова с большой теплоотдачей, например береза. Хорошо подойдут также ольха или осина. Стоимость лесовоза таких дров в некоторых случаях доходит до двадцати тысяч.

Что и говорить, в последнее время печное топливо значительно подорожало. Покупка дров в чурках очень бьет по карману местное население. Судите сами: в 2021 году, согласно распоряжению госкомитета по ценам и тарифам, стоимость топлива (дров) должна составлять от 800 до 2000 рублей за кубометр. Однако стоимость топлива даже в эти параметры либо не вписывается совсем, либо втискивается с большим трудом. Так, по данным издания «АиФ в Карелии», в прошлом году в Медвежьегорском районе 12 кубов с доставкой лесовозом стоили 27 тысяч рублей (по 2250 рублей за кубометр), в Муезерском районе в лесном поселке Тумба — 2300 рублей за кубометр колотых...

На зиму на печку надо около 15 кубометров, вот и считайте, сколько пенсий надо отдать пенсионеру, чтобы согреться зимой.

Чтобы совершить необходимую покупку, люди вынуждены экономить. Одни переходят на диету — хлеб и картошку. Другие решаются заготовить печное топливо собственноручно. Дрова обойдутся в разы дешевле при условии, если в хозяйстве имеются пила, необходимая техника, рабочие руки и большое желание поработать. Но делянки для заготовки древесины, как правило, выделяются очень далеко — добраться туда непросто, а иногда невозможно.

Лес есть, дров нет

Мы живем в селе Крошнозеро Пряжинского района. Вокруг леса, вот мы и решили заготовить дрова самостоятельно.

За разрешением на положенную норму (15 кубометров леса на одну печь) я отправилась в Пряжинское лесничество. Тут-то и началась моя великая эпопея по добыче дров. Сначала собрала необходимые справки, написала заявление о предоставлении права заготовки древесины для собственных нужд. Не вдаваясь в подробности чиновничьей бюрократии, перейдем сразу к сути дела.

Через длительное время после подачи заявления лесничество одобрило мою просьбу и предложило пилить лес в угодьях поселка Пряжа или на территории Соддерского лесничества. Скажу сразу, что от Крошнозера до Пряжи расстояние 27 километров, до Соддера — 46 километров. Расходы при таком раскладе окажутся немалые. Проще говоря, везти дрова издалека невыгодно и неудобно. В Крошнозере, по месту жительства, заготовка дров невозможна. Об этом черным по белому было сказано в письме лесоохранной организации:

«Предлагаем встать в очередь для произведения отвода делянки для заготовки дровяной древесины в Пряжинском участковом лесничестве. Выдела в квартале 40 находятся в километровой зоне от населенного пункта села Крошнозеро, и сплошная рубка в нем запрещена, а в квартале 53 отсутствуют подъездные пути»,

— говорится в письме.

Другими словами: лес есть, а дров нет. Вот и весь сказ.

Все арендовано на 49 лет вперед

Злободневным вопрос заготовки дров для жителей Крошнозера стал восемь лет назад. Именно тогда они были практически лишены возможности заготавливать топливо для своих печек самостоятельно, потому что близлежащие участки леса были переданы в долгосрочное пользование арендаторам земель лесного фонда, в обязанности которых не входит обеспечение дровами местного населения. Нигде законодательно, включая Лесной кодекс, не указано, что предприятия, ведущие заготовку леса, должны поставлять дрова.

С таким поворотом дела крошнозерские мужики столкнулись впервые и были крайне не согласны. Для разрешения конфликтной ситуации в местном Доме культуры собрали сход, на который местный народ пригласил руководителей разных уровней. А к кому еще обратиться за помощью?

Вопросы от крошнозерцев высокопоставленным лицам посыпались, как из рога изобилия: «Почему так сложилось? Где нам взять дрова? Что делать? Почему простого мужика опять обделили?»

На что представители власти только развели руками.

Они объяснили расшумевшемуся народу, что договор с арендаторами леса типовой, утвержден приказом федерального министерства, заключен долгосрочно, и его условия изменить невозможно.

Собирайте валежник, говорят. Народ пошумел-пошумел и разошелся. Ничего не поделаешь — против закона не попрешь.

В апреле 2018 года жестом руки щедрого барина государством был принят закон о валежнике, дающий право заготавливать и собирать остатки стволов деревьев и сучьев. Валежник — это, как правило, поврежденный в разной степени гнилью ствол и ветви. Известно, что при сгорании гнилое дерево тепла даст меньше, поэтому таких дров требуется заготовить больше по объему. Отправляясь в лес за вязанкой дров, не мешало бы знать правила заготовки валежника, чтобы не угодить под уголовную ответственность.

Система сложилась...

В целом проблема носит системный характер и касается многих поселений Республики Карелия. Вопрос поднимался не раз на региональном уровне.

— Такая проблема существует не только в Крошнозерском поселении, — говорит депутат Законодательного собрания Ольга Шмаеник. — Большинство лесов уже давно в аренде, договоры, как правило, заключены на 49 лет. И не каждый арендатор разрешает вот такую вырубку местному населению на своей территории. Какие-то частные случаи решались в ручном режиме, а системно нет. Мы уже много раз за последние годы обсуждали этот вопрос с Минприроды и продолжим дальше...

А пока закон не изменился, ничего не остается делать, как идти за хворостом или ждать глобальное потепление. Этакий смех сквозь слезы. До чего же обидно, что в Лесном кодексе, принятом Государственной думой, селянам места так и не нашлось.