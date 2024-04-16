Собаку жестоко убили у федеральной трассы в Карелии

В сообществе «Пряжа – самый теплый поселок» в «ВКонтакте» 14 апреля был опубликован пост о жестоком убийстве собаки. Сообщение сопровождается фотографиями, которые не рекомендуется смотреть слабонервным людям.



«Плохие новости. Первый поворот на Пряжу со стороны Петрозаводска. Собака убита арматурой с особым зверством. Если хозяева не похоронят, мы сможем похоронить только в следующую пятницу»,

— сообщила автор поста Маргарита Петрова.

Эта новость вызвала бурю эмоций у подписчиков сообщества. Люди выразили свое возмущение по поду случившегося. Они осуждают тех, кто мог так издеваться над животным. В адрес живодеров посыпались проклятия. Шокирующие фотографии вызывают разные мнения:

«Не нужно такое показывать», — просят одни.

«Почему же не нужно? Необходимо это показывать везде, во всех СМИ и осуждать, привлекать к ответственности. До каких пор люди, делающие подобное, будут безнаказаны? Почему в нашей стране это вообще возможно? Почему нет страха наказания? Это разве единичный случай! Жестокость по отношению к животным процветает. Хватит бегать от проблем, хорошо быть расклеить плакаты везде, показать, что творят двуногие млекопитающие. Очень большая часть ненавидит животных и считает это нормой. Часть устраивает самосуд. Вы хотите это замалчивать? Никогда! Мы против жестокости по отношению к кошкам и собакам. Смотрите действительность», — выступают зоозащитники.

Народ требует наказать обидчиков. Многие высказали мнение, что сначала жестокость у извергов проявляется к животным, а потом может перейти на людей.

Судя по комментариям, дежурный МВД России по Пряжинскому району уже в курсе случившегося, но хозяина убитого пса разыскать пока не удалось.

Люди сетуют, что закон слишком мягок по отношению к извергам, которые издеваются над животными. Недавно суд наказал жителя Карелии, который изрубил свою собаку топором.//фото: Маргарита Петрова