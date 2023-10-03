Житель Карелии изрубил топором свою собаку

В Пряжинском районе будут судить 33-летнего жителя села Ведлозеро. Он обвиняется в жестоком обращении с животным, сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в июне этого года мужчина, будучи пьяным, схватил топор и два раза ударил им свою собаку по голове. Посчитав, что животное умерло, он отнес собаку за сарай и оставил там. Спустя некоторое время собаку в тяжелом состоянии обнаружили прохожие. Сейчас пес находится у местной жительницы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый признал свою вину. // Фото: unsplash.com / Andriyko Podilnyk