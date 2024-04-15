Колыхматова встретилась с коллективом школы, где произошел скандал

Текст, фото: Антонина Кябелева

15 апреля после скандала, который разгорелся в петрозаводской средней школе № 36, с педагогическим коллективом встретились мэр Петрозаводска Инна Колыхматова, ее заместитель, руководитель комитета социального развития Екатерина Реутова и руководитель управления образования Светлана Пахомова. На встрече присутствовали депутаты ЗС РК Эмилия Слабунова, Анна Лопаткина и депутат Петросовета Ольга Тужикова.

Коллективу была представлена Ирина Будник, которая будет исполнять обязанности директора школы.

До начала встречи учителя рассказали собственную версию произошедшей стычки между педагогами и девятиклассниками, которые расшалились в школьном гардеробе. Появившееся в соцсетях видео, где педагоги пытаются урезонить подростков, привело к увольнению директора школы Елены Вайник. Заявление об увольнении по собственному желанию написала и завуч школы Анна Михайлова.

По словам учителей, в школе есть небольшая группа девятиклассников, к поведению которых постоянно возникали претензии. На переменах ребята курили в школьных туалетах, откуда их пытались выдворить учителя. Подростки нашли новое место сбора – гардероб, предназначенный для учеников 9-11 классов.

Директор школы Елена Вайник застала подростков в гардеробе за очередной шалостью: ребята бегали и поливали друг друга водой. Естественно, досталось и одежде. На полу валялись куртки, на которые наступали расшалившиеся подростки.

Педагоги настаивают, что директор довольно долго пыталась урезонить школьников, но те демонстративно отворачивались от нее, уткнувшись в свои мобильные телефоны. В гардероб подошла Анна Михайлова, а затем классный руководитель учащихся. В какой-то момент у педагогов стали сдавать нервы, и они перешли на повышенные тона. Именно этот момент подростки попытались заснять на телефон. Учителя утверждают, что девятиклассникам лишь попытались объяснить, как бы они себя чувствовали, если бы по их одежде бегали другие школьники.

Затем, рассказали педагоги, старшеклассники решили проучить девятиклассников и спрятали их одежду. Одну куртку положили на подоконник, другую перенесли в детскую раздевалку. В унитаз, убеждены учителя, куртку одного из проказников старшеклассники не засовывали. Правда, кто это сделал, они тоже не могут сказать.

Публикация видео и жалобы родителей девятиклассников в правоохранительные органы привели к увольнению директора школы и завуча. Многие учителя считают увольнение директора несправедливым, так как не завершена даже проверка произошедшего конфликта. По их словам, к некоторым девятиклассникам, участвовавших в гардеробных «играх», серьезные претензии были и раньше.

Увольнение руководителей школы, по мнению педагогов, лишь усиливает в детях чувство безнаказанности. Сейчас, рассказали они, подростки чувствуют себя победителями и продолжают третировать учителей.

К тому же «обезглавливание» школы накануне экзаменов крайне негативно отражается на старшеклассниках, которым необходимо готовиться к выпускным экзаменам.

На встречу с Инной Колыхматовой многие сотрудники школы пришли с ощущением, что их несправедливо обидели, забыв о том, что права есть не только у детей, но и у взрослых.

«Мы должны с вами помнить одну вещь, что школа – это все-таки то место, где дети учатся, и все-таки мы должны соблюдать права детей»,

- сказала Инна Колыхматова.

Екатерина Реутова призвала педагогов сконцентрироваться на образовательном процессе, а Светлана Пахомова заверила, что будет оказана все необходимая помощь, чтобы выйти из этой, как она выразилась, «непростой ситуации». Отделавшись общими фразами, Колыхматова и ее подчиненные собрались было уйти, сказав классическую для современных чиновников фразу, что «все вопросы можно задать в индивидуальном порядке». Присутствующим такой сценарий явно не понравился. Они, собственно говоря, и собрались, чтобы задавать вопросы и получить внятные ответы, а не призывы сплотиться и бок о бок преодолевать трудности. В общем, уйти от неприятных вопросов не удалось.

Работники школы говорили о том, что не понимают, почему уволили директора, что не знают, как им дальше работать, что девятиклассники продолжают провоцировать учителей. Со стороны петрозаводской администрации в адрес бывшего директора была высказана претензия, что она слишком жалела учеников и не сообщала в комиссию по делам несовершеннолетних о фактах возмутительного поведения подростков и возникновения неблагополучных ситуаций в семьях.

В мэрии утверждают, что директор школы сама приняла решение уволиться и высказывала это желание еще в марте 2024 года. Анну Михайлову уговаривали остаться, но она не согласилась продолжить работу в школе после увольнения директора.

Коллектив школы обратился к петрозаводской администрации с просьбой вернуть руководителей школы, так как под угрозой срыва оказался образовательный процесс. Правда, вряд ли это возможно. После окончания собрания на первом этаже школы учителя окружили неожиданно появившуюся Елену Вайник. Судя по ее реакции на вопрос о том, действительно ли она ушла по собственному желанию, желания такого у нее не было. Но Вайник признала, что, действительно, хотела доработать до конца учебного года, а затем уволиться.

Очевидно, что коллективу школу придется работать с новыми руководителями. Но не это главное. Мне кажется, что самое опасное - та поспешность, с которой в петрозаводской администрации приняли кадровые решения. Представители городской власти очень много говорили о необходимости взаимопонимания между педагогами и учениками, о взаимном уважении, о важности не закрываться от сложных проблем, а открыто обсуждать их.

Однако такое впечатление, что за этими призывами - звенящая пустота. Даже то, как руководители городского образования вместе с мэром попытались быстро ретироваться, сказав педагогам несколько казенных фраз, говорит о том, что чиновники утратили желание общаться с гражданами. В этом, я думаю, одна из главных наших проблем. Ведь без обратной связи невозможно ни эффективное управление, ни взаимопонимание, ни нормальные человеческие отношения.