Директор школы №36, где вспыхнул скандал, написала прощальные стихи

Директор петрозаводской школы №36 Елена Вайник в стихотворной форме поблагодарила всех за поддержку и написала о принятом решении.

На время проверки в учебном заведении, которая началась после разгоревшегося скандала между учениками и педагогами на фоне испорченной одежды в гардеробе, ее отстранили от работы. Родители одного из учащихся рассказывали СМИ, что директор в состоянии аффекта дала одному ребенку два подзатыльника, а после извинялась и раскаивалась.

Скриншоты стиха-размышления появились в местных телеграм-каналах. Она написала, что учитель – профессия мирная, решение принято, а школа навсегда останется в ее сердце и поблагодарила всех, кто был с ней в трудные дни. // фото unsplash.com