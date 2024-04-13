Дачников призвали пока не ездить в Орзегу

Дорога под железнодорожным мостом в Орзеге все еще подтоплена. Ситуация не изменилась за сутки. Проехать на машине возможно, но накануне вечером власти Прионежского района рекомендовали жителям СНТ, расположенных за мостом воздержаться от поездок на дачи.

Глава администрации района Григорий Шемет опубликовал свежее видео того, как сейчас выглядит дорога под мостом. // фото скриншот