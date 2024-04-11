Железная крыша балкона гремит на ветру и раздражает петрозаводчан

Сильный ветер заставляет крышу балкона в одной из многоэтажек громко хлопать, тем самым раздражая жителей соседних домов. Люди пожаловались на это в группе «Подслушано в ПТЗ».

Крыша балкона железная, квартира расположена на последнем этаже. Соседи жалуются, что устали слушать эти звуки: гремит 24 на 7, уверяют они.

Но это не самые неприятные последствия от сильных порывов ветра. В городе рушатся деревья. Так, на Кукковке ель перекрыла дорогу. // фото: скриншот видео «Подслушано в Птз»/ВКонтакте