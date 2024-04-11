Упавшая из-за ветра ель перегородила проезжую часть в Петрозаводске

Штормовой ветер 11апреля бушует в карельской столице. Он валит деревья, рассказали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Очевидец сообщил, что большая ель упала на проезжую часть на Кукковке и перегородила ее. Автомобили преодолеть препятствие не могут, но под ветками можно пролезть.

Дерево упало на дорогу между Карельским проспектом – Лыжной улицей и новыми домами на улицах Котовского и Белинского. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте