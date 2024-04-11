Переселенцы в Сортавале уехали в новую квартиру и бросили пса в клетке

Жители Сортавалы беспокоятся за собаку, которую бросили на участке опустевшего дома. Хозяевам дали новую квартиру по программе переселения. Питомца они оставили в клетке на цепи, написали в группе «Подслушано в Сортавала».

Автор поста и фотографий считает, что это жестокость – медленное и мучительное убийство собаки. Причем такие случаи – не единичны, бросают и собак, и кошек.

- Эти люди в новых квартирах радуются горячей воде, теплу и свету. А их животные умирают голодной смертью. На Транспортном переулке люди бросили кошек и собак (и это в лютую зиму)! Ожидается новое переселение из аварийных домов–опять прибавится количество брошенных животных?

– написала Виктория Захарова.

Ей в комментариях ответила хозяйка собаки. Она уверяет, что питомца никто не бросил: приезжают, кормят, убирают и даже гуляют. Пытались найти собаке новых хозяев, но пока не получается.

Однако другие комментаторы пишут, что собаке очень плохо, она сильно тоскует.

- У этого животного действительно собачья жизнь. Никто с ней не играет и не гуляет. Я живу через дом. Она безумно воет по ночам. Ее кормят, но этого мало. Собака брошена, привязана,

- сказано в комментарии.

Горожане призвали переселенцев оставаться людьми и забирать своих животных с собой. // фото: «Подслушано в Сортавала»/ВКонтакте