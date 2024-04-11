11 апреля 2024, 17:27
Соцсети

Переселенцы в Сортавале уехали в новую квартиру и бросили пса в клетке

Получившие новые квартиры по программе переселения из аварийного жилья оставляют своих животных

Жители Сортавалы беспокоятся за собаку, которую бросили на участке опустевшего дома. Хозяевам дали новую квартиру по программе переселения. Питомца они оставили в клетке на цепи, написали в группе «Подслушано в Сортавала».

Автор поста и фотографий считает, что это жестокость – медленное и мучительное убийство собаки. Причем такие случаи – не единичны, бросают и собак, и кошек.

- Эти люди в новых квартирах радуются горячей воде, теплу и свету. А их животные умирают голодной смертью. На Транспортном переулке люди бросили кошек и собак (и это в лютую зиму)! Ожидается новое переселение из аварийных домов–опять прибавится количество брошенных животных?

– написала Виктория Захарова.

Ей в комментариях ответила хозяйка собаки. Она уверяет, что питомца никто не бросил: приезжают, кормят, убирают и даже гуляют. Пытались найти собаке новых хозяев, но пока не получается.

Однако другие комментаторы пишут, что собаке очень плохо, она сильно тоскует.

- У этого животного действительно собачья жизнь. Никто с ней не играет и не гуляет. Я живу через дом. Она безумно воет по ночам. Ее кормят, но этого мало. Собака брошена, привязана,

- сказано в комментарии.

Горожане призвали переселенцев оставаться людьми и забирать своих животных с собой. // фото: «Подслушано в Сортавала»/ВКонтакте

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Метки: 
новости Карелии
сортавала
переселенцы
брошенные животные