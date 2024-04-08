08 апреля 2024, 14:37
После скандала с буллингом директора школы призвали усилить контроль
Проверка в школе продлится до 12 апреля
Проверка после разразившегося в школе №36 скандала с буллингом и испорченной одеждой детей продолжается. Она продлится до 12 апреля.
В администрации Петрозаводска сообщили, что руководителю школы №36 указали на усиление внутришкольного контроля и неукоснительное соблюдение законодательства.
«От директора школы №36, дежурного администратора, социального педагога, классного руководителя получены объяснения, проанализированы видеоматериалы», - добавили в мэрии. Также к проверке подключился отдел полиции по делам несовершеннолетних, специалисты Центра диагностики и консультирования. // фото unsplash.com