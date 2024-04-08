Опасные бактерии обнаружили при проверке почти во всей шаурме

Сотрудники Роскачества провели исследования шаурмы, которая продается в Санкт-Петербурге и Москве. Результаты шокировали: в подавляющем большинстве популярного фастфуда нашли бактерии, в том числе смертельно опасные, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

- В шаурме от «Ашана» обнаружен золотистый стафилококк S. aureus. Шаурма со стафилококком может быть смертельно опасной,

- сказано в сообщении.

Инфекция, скорее всего, попала в шаурму от зараженного сотрудника пункта питания, считают в Роскачестве.

В продукции этой торговой сети и Chef Doner нашли также листерии. Они могут вызвать пищевую токсикоинфекцию или листериоз.

Большинство нарушений выявили в части санитарно-эпидемиологических норм по микробиологии (речь идет о продукции 27 торговых марок). Только две шаурмы из 29 не имели нарушений по этому показателю.

В продукции 15 торговых марок нашли кишечную палочку «Ozon fresh, «Вкусвилл», Restoria, Dostaевский, «Глобус», «Мираторг», «Самая вкусная шаурма», «Добрые съести», Chef Doner, «Кафе кебаб», «Шаверно», «Шаверленд», «Кручу верчу», «Super кебаб», «Просто Вася»).

- Наличие бактерий группы кишечной палочки говорит о плохом санитарном состоянии производства, фекальном загрязнении или нарушении условий перевозки и хранения,

- заявила врач-инфекционист Анастасия Новикова.

По результатам исследования торговые сети «Лента», Spar, «Ашан» и «Пятерочка» провели внутренние расследования и корректирующие мероприятия, а также направили заявки на проведение повторных испытаний.

Маркетплейс Ozon провел корректирующие мероприятия и изменил технологию изготовления продукции.

О проверках и дополнительном контроле сообщили также производители продукции Vasilchuki, «Вкусвилл», «Шоу’рма», «Тимси», «Добрые съести», «Мираторг», «Шаверно», «Кручу верчу».

Производители продукции «Шоу’рма», «Достаевский», «Вкусвилл», «Мираторг», «Ашан», «Добрые съести», «Лента» и «Глобус» также направили заявки на проведение повторных испытаний. Их уже приняли в работу. // фото: pixabay.com