08 апреля 2024, 13:53
Мэрия Петрозаводска напомнила об угрозе выселения неплательщиков
Неуплата коммунальных услуг может стать поводом для выселения людей из муниципального жилья
Мэрия Петрозаводска напомнила нанимателям жилых помещений по социальному найму об угрозе выселения за неуплату коммунальных услуг.
В администрации уточнили, что люди могут быть выселены из муниципального жилья, если они не оплачивают ЖКУ в течение полугода. Тогда мэрия будет добиваться освобождения помещения через суд.
В случае выселения горожанам предоставят комнату в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека. // Фото: unsplash.com / Andrey K