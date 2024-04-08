Мэрия Петрозаводска напомнила об угрозе выселения неплательщиков

Мэрия Петрозаводска напомнила нанимателям жилых помещений по социальному найму об угрозе выселения за неуплату коммунальных услуг.

В администрации уточнили, что люди могут быть выселены из муниципального жилья, если они не оплачивают ЖКУ в течение полугода. Тогда мэрия будет добиваться освобождения помещения через суд.

В случае выселения горожанам предоставят комнату в общежитии из расчета не менее шести квадратных метров на человека. // Фото: unsplash.com / Andrey K