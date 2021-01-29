Слов нет. Экспериментальный спектакль Национального театра Карелии

31 января состоится премьера спектакля «Пер Гюнт. Новеллы» на сцене Национального театра. В ее преддверии состоялся пресс-показ новой театральной постановки.

— Это современная и жизненная история о человеке, который ищет себя. Зритель увидит три разных Пера: молодого юнца, жадно познающего мир; запутавшегося человека средних лет и умудренного жизнью большого начальника, ставшего, наконец, обладателем своей судьбы. Каждый из них отвечает на вопросы, которые в определенный момент жизни волнуют любого человека... Это психологическая история для думающего зрителя, которая, возможно, заставит по-другому взглянуть на мир — объясняют создатели спектакля в анонсе на сайте театра.

Перед актерами, владеющими, как минимум, двумя языками, поставили очень сложную задачу: обойтись практически без слов. Только с помощью жестов, движения, звуков, похожих на человеческую речь, кино и музыки, причем последняя — не фон, а составляющая спектакля, которая помогает понять смысл происходящего на сцене (композитор и автор музыкального оформления Ксения Коган). В общем, эта постановка — настоящая загадка для ценителей театральных экспериментов.

«Пер Гюнт. Новеллы», конечно, не Ибсен, но поставленные им вопросы о поиске себя, смыла жизни, любви, о мире, раздавливающем человека, бунте против предназначения лежат в основе и этого спектакля. Тем, кто в курсе, что написал Генрих Ибсен, легче ориентировать в происходящем на сцене, поэтому перед спектаклем можно перелистать драму великого норвежца. Тем, кто хочет погрузиться в мир поисков режиссера, мир сценического эксперимента, можно этого не делать, но тогда может пропасть главное: для чего все это сделано?