Необычный арт-объект, символизирующий отпуск, появился в Петрозаводске

В Петрозаводске появился необычный арт-объект, посвященный отпуску. Как утверждают его авторы, экспонат был вдохновлен работой современного итальянского художника Маурицио Каттелани - художника, который прилепил банан к стене скотчем и продал за 120 000 долларов. Необычный подарок Петрозаводску сделал телеканал ТНТ в преддверии выхода сериала «Отпуск», премьера которого намечена на 1 февраля.

Арт-объект в столице Карелии – это надувной банан длиной 5 метров и высотой – 1,2 на шестерых человек, готовых прокатиться на нем. Банан символизирует отдых, лето и тепло. Таким образом, телеканал захотел поддержать петрозаводчан - пока за окном ветер и снег, не стоит отчаиваться, ведь отпуск можно устроить себе и в феврале.

Приклеенный к стене банан стал частью уличной экспозиции «Галереи промышленной истории». Эксперты художественного рынка считают, что арт-объект выполнен в поддержку международного флешмоба художника-хулигана Маурицио Каттелани #cattelanbanana.