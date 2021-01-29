Петрозаводчан приглашают сыграть в «Кижи-керлинг» и сложить тетрис

6 февраля в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2021» в Петрозаводске пройдет «Арт-зима в Старом городе». Для горожан и гостей столицы Карелии подготовлена развлекательная программа на свежем воздухе.

В квартале исторической застройки с 12 до 16 часов музей «Кижи» проведет праздник под девизом «Играем на здоровье!». В программе: «Кижское древоборье», «Фитнес по-деревенски», гонки на охотничьих лыжах и санях-финках, стрельба из лука, игры в Киженгу, деревянный тетрис, «Кижский словодел», состязания в «Кижи-керлинг».



Также посетителей праздника угостят чаем из самовара на углях, проведут мастер-классы по кузнечному ремеслу, керамике, плетению, устроят экскурсии в обновленном Детском музейном центре. Организаторы обещают также колокольные звоны.

В рамках праздника состоится конкурс слоганов «Вставай на лыжи - езжай на Кижи!». Заявки принимают до 1 февраля. Победителям вручат призы. (фото vk.com)