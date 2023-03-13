Скульптуры «Гипербореи» демонтируют в Петрозаводске

Власти Петрозаводска приняли решение демонтировать с Онежской набережной снежные и ледовые скульптуры «Гипербореи» из-за приближающейся оттепели. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков завтра, 14 марта, воздух в городе прогреется до плюс 6 градусов.

Скульптуры, украсившие набережную в начале февраля, к настоящему моменту уже заметно подтаяли и утратили свой изначальный вид, отметили в городской администрации.

Тем не менее, в этом году был поставлен рекорд - работы мастеров простояли на Онежской набережной больше месяца благодаря морозной погоде. // Фото мэрии Петрозаводска