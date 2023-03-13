Резкое потепление придет во вторник в Карелию

Завтра, 14 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем мокрый снег с дождем. Утром и днем метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный умеренный, утром и днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью -6, -8°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере снега. Ночью и утром местами метель. На дорогах гололедица. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, южный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -6, -11°С, местами до -16°С, днем +1, +6°С, на севере 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -10, днем -2-6, пасмурно, снег.

В Сегеже ночью -10, днем до +1, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале ночью -5, днем до +5, пасмурно, снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com