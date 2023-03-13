Жителям Карелии обещают порывистый ветер во вторник

Синоптики и МЧС предупреждают жителей Карелии. Ветер разгуляется 14 марта, порывы могут достигать 18 метров в секунду.

По информации региональных синоптиков, с 3-6 часов 14 марта, начиная с юго-западных районов, местами по южным и центральным районам Карелии, ожидается усиление юго-восточного ветра. Днем во вторник с переходом к юго-западному, с порывами до 15-18 метров в секунду.

Непогода может разыграться в Петрозаводске и Костомукше, Суоярвском округе, Беломорском, Калевальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском и Сортавальском районах. // фото: freepik.com