Жителей Петрозаводска предупредили об опасных сосульках

Жителей Петрозаводска в очередной раз предупредили об опасных сосульках в городе. Сообщение появилось в паблике ЕДДС.

На этот раз крупные сосульки обнаружены со стороны подъездов дома №9 по улице Балтийской. Горожан просят быть внимательными и осторожными при перемещении по улице.

Информация об опасности была передана в управляющую компанию для принятия мер.

Напомним, ранее горожан информировали об угрозе обрушения сосулек в центре карельской столицы. // Фото: unsplash.com