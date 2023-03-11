Большие сосульки свисают над головами прохожих в центре Петрозаводска

По периметру дома № 37 на проспекте Ленина в Петрозаводске свисают сосульки. Об опасности горожан предупредила ЕДДС.

Людей просят быть осторожными и внимательными. Информацию передали в обслуживающую дом УК «Благоустройство».

Опасная сосулька висит также над тротуаром на кровле дома № 13 по улице Фридриха Энгельса. Управляющая организация «Сампо» уведомила, что выставила ограждение.

Однако сбивать сосульки будут только 13 марта, то есть в понедельник. Так что ходить по городу надо с опаской. // фото: мarvod / istockphoto.com