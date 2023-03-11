Вошли в историю времена, когда русские и финны ели с одного котелка

4 марта от станции Масельгская стартовал второй этап Межрегиональной лыжной эстафеты «Лыжня Ланёва». Место проведения мероприятия символично: отсюда во время гражданской войны начал свой поход отряд Тойво Антикайнена; здесь во время Великой Отечественной войны проходила линия обороны на медвежьегорском направлении, шли тяжелые кровопролитные бои с финскими войсками.

Мастер спорта СССР по туризму Юрий Ланев в раннем детстве сам испытал все тяготы войны. С 1941 по 1943 он был узником концлагеря в Петрозаводске и позже часто говорил о том, что испытания укрепили его волю к жизни.

Участник похода Михаил Тихонов вспомнил 1990 год, когда был проведен первый российско-финский лыжный марафон. Тогда по десять русских и финских участников прошли дистанцию 800 км от Петрозаводска через границу до города Иисалми. Финская пресса писала:

«Это был первый поход русских с финнами, когда мы ели кашу с одного котелка».

Спортивно-патриотическое мероприятие прошло по инициативе РОО «Карельское землячество в Москве» и турклуба «Сампо» ПетрГУ.