По следам Тойво Антикайнена прошли карельские лыжники

Представители петрозаводского турклуба «Сампо», клуба «Парашютист» из Медвежьегорска и карельского землячества стали участниками межрегиональной эстафеты «Лыжня Ланева». Вместе с ними эстафету преодолела и наша коллега. Первый этап эстафеты был организован карельским землячеством в Москве.

4 марта участники похода отправились на станцию Масельгская, где возложили цветы к обелиску «Лыжня Антикайнена» и месту гибели Александра Фанягина в годы Великой Отечественной войны. Рядовой стрелкового полка 367-й стрелковой дивизии Карельского фронта в 1943 году повторил подвиг Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру дзота финских захватчиков.

На памятное место прибыли руководители поискового движения Карелии. Дед поисковика Марины Осиевой погиб в одном бою с рядовым Фанягиным. Она передала капсулу с землей с места боя представителю карельского землячества в Москве Сергею Потехину. Земля будет доставлена в Коломну, откуда родом Александр Фанягин.

Марина Осиева и Сергей Потехин

Группа лыжников в составе двенадцати человек прошла вблизи маршрута, по которому в годы Гражданской войны двигался по направлению к Ухте отряд под предводительством Тойво Антикайнена.

В походе участвовала Татьяна Ланева, вдова Юрия Ланева, легендарного спортсмена, организатора туристического движения Карелии.

Командир отряда Игорь Трифонов отметил, что в годы Великой Отечественной войны в районе близ станции Масельгская проходили кровопролитные бои с финскими отрядами.

«Многие поколения потомков наших героев будут еще находить осколки снарядов и останки солдат в истерзанной земле»,

- сказал Трофимов.

Во второй половине дня группа направилась в Заонежье. В селе Шуньга прошла встреча участников эстафеты с учащимися и педагогами средней школы. Участники патриотической акции рассказали о событиях военного прошлого Медвежьгорского края и нетающей лыжне. Песни под гитару в исполнении бардов турклуба «Сампо» были встречены с большой теплотой. // фото Арина Тимонен