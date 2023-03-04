Ралли «Яккима 2023» проходит в Северном Приладожье

Крупные автогонки проходят в Карелии. Ралли «Яккима 2023», которое является шестым этапом Кубка России, вторым этапом Кубка Карелии, проходит с 3 по 5 марта в Северном Приладожье.

Сегодня, 4 марта, с улицы Ленина в Сортавале стартовал первый участник.

В администрации Сортавалы рассказали, что в этапе Кубка России участвуют ведущие гонщики страны: 57 экипажей из Москвы, Петрозаводска, Сортавалы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Екатеринбурга и других городов. // фото паблик «Администрация Сортавальского поселения»