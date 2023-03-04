04 марта 2023, 12:10
Спорт

Любитель нард из Петрозаводска стал вторым на чемпионате страны

Прошлогодний чемпион Анатолий Красилов уступил Светлане Григорьевой

Житель столицы Карелии Анатолий Красилов стал вторым на чемпионате России по нардам. Турнир проводился в онлайн-формате в трех дисциплинах. Это первый спортивный онлайн Чемпионат России после признания нард видом спорта. Впервые федерация нард пригласила всех участников суперфиналов, 6 человек, в Москву для проведения суперфиналов в формате очно-заочной игры. В Сколковском институте науки и технологий суперфиналисты сыграли онлайн матчи, находясь в одном помещении под контролем судей и наблюдателей.

География суперфиналов оказалась обширной: Омск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Минск, Москва.

Красилов неоднократный чемпион России по длинным нардам.  24 февраля в матче за звание Чемпиона России в классике прошлогодний чемпион Анатолий Красилов со счетом 5:6 уступил Светлане Григорьевой. Она стала второй в истории федерации женщиной-чемпионом России после Елены Сауковой и первой женщиной-чемпионом России онлайн, сообщили в российской федерации нард. // фото группа «Федерация нард Республики Карелия»

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