Любитель нард из Петрозаводска стал вторым на чемпионате страны

Житель столицы Карелии Анатолий Красилов стал вторым на чемпионате России по нардам. Турнир проводился в онлайн-формате в трех дисциплинах. Это первый спортивный онлайн Чемпионат России после признания нард видом спорта. Впервые федерация нард пригласила всех участников суперфиналов, 6 человек, в Москву для проведения суперфиналов в формате очно-заочной игры. В Сколковском институте науки и технологий суперфиналисты сыграли онлайн матчи, находясь в одном помещении под контролем судей и наблюдателей.

География суперфиналов оказалась обширной: Омск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Минск, Москва.

Красилов неоднократный чемпион России по длинным нардам. 24 февраля в матче за звание Чемпиона России в классике прошлогодний чемпион Анатолий Красилов со счетом 5:6 уступил Светлане Григорьевой. Она стала второй в истории федерации женщиной-чемпионом России после Елены Сауковой и первой женщиной-чемпионом России онлайн, сообщили в российской федерации нард. // фото группа «Федерация нард Республики Карелия»