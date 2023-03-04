58 спортсменов ловят ветер и удачу на Онежском озере

Всероссийские соревнования по парусному спорту зимний кайт-марафон «Транс-Онего» стартовали в Карелии. В Медвежьегорский район прибыли 58 спортсменов из Архангельской, Вологодской, Ярославской, Мурманской областей, Коми и Карелии.



«Ловцам ветра» предстоит дистанция в 400 км. Маршрут проходит по белоснежной глади озера вдоль населенных пунктов Повенец - Пигматка – Возрицы – Челмужи – Пяльма – Песчаное – Вороний остров – Кижи – Вороний остров – Песчаное – Пяльма – Челмужи – Возрицы – Пигматка – Повенец – Медвежьегорск – Повенец – Медвежьегорск – Повенец. Итоги кайт-марафона подведут 7 марта, сообщили в группе «Спорт-норма жизни Карелия».





Первые состязания прошли в регионе в 2012 году. Их проведение не зависит от погоды – ветра и температуры воздуха. Спортсмены преодолевают снежные заносы, зоны торошения льда и выходы воды через ледовые трещины. // фото «Спорт-норма жизни Карелия»