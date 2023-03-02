Спортсмены из Карелии взяли медали чемпионата России по гимнастике

Чемпионат России по художественной гимнастике, прошедший в Москве, принес несколько наград атлетам из нашей республики. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Так, в турнире смешанных пар Варвара Королева и Сергей Гасилов завоевали золото в своей возрастной группе.

В индивидуальном зачете Артем Близнюк взял серебро в упражнении со скакалкой и бронзу в упражнении с булавами. Глеб Галковский стал бронзовым призером в упражнении со скакалкой. // Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»