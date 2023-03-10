Семье мобилизованного в Медвежьегорске помогли убрать снег вокруг дома

Семьи многих мобилизованных испытывают трудности, оказавшись без мужчин. Но им помогают неравнодушные земляки, сообщили в группе КРПСС ВКонтакте.

Сотрудники Медвежьегорского отряда поисково-спасательной службы помогли расчистить снег близким участника спецоперации в Медвежьегорске.

Семья мужчины живет в частном доме, глава семьи ушел в зону СВО, других взрослых мужчин нет. Спасатели очистили проезд для автомобиля. // фото: ГКУ Карельская поисково-спасательная служба