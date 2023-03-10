10 марта 2023, 20:08
Общество

Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска

Где и почему запретят остановку, рассказали в городской администрации

Уже на следующей неделе в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. Изменения будут временными, сообщили в городской администрации.

Так, с понедельника, 13 марта, запретят остановку около домов №№ 6 и 2 по улице Дзержинского. Ограничения нужны, чтобы обеспечить доступ техники к месту капремонта, то есть дому № 22 по проспекту Карла Маркса.

Мэрия призывает всех водителей быть внимательными и руководствоваться установленными знаками. // фото: senivpetro/ freepik.com

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Метки: 
новости Карелии
Петрозаводск
Изменение схемы движения