10 марта 2023, 20:08
Схема движения транспорта изменится в центре Петрозаводска
Где и почему запретят остановку, рассказали в городской администрации
Уже на следующей неделе в Петрозаводске изменится схема движения транспорта. Изменения будут временными, сообщили в городской администрации.
Так, с понедельника, 13 марта, запретят остановку около домов №№ 6 и 2 по улице Дзержинского. Ограничения нужны, чтобы обеспечить доступ техники к месту капремонта, то есть дому № 22 по проспекту Карла Маркса.
Мэрия призывает всех водителей быть внимательными и руководствоваться установленными знаками. // фото: senivpetro/ freepik.com