10 марта 2023, 17:58
Общество

Еще два военнослужащих из Карелии погибли в зоне СВО

Участники спецоперации из двух карельских городов не вернутся живыми с Украины

Еще одну тяжелую утрату понесла Карелия в ходе спецоперации. Погибли двое военнослужащих, это стало известно из официальных источников.

В зоне СВО погибли петрозаводчанин Александр Аникиев и Дмитрий Лукин из Беломорска.

Первый наш земляк был командиром противотанковой артиллерийской батареи, второй - стрелком-снайпером. Власти республики принесли глубокие соболезнования их близким. // фото: из официальных источников, unsplash.com

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