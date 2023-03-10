10 марта 2023, 17:58
Еще два военнослужащих из Карелии погибли в зоне СВО
Участники спецоперации из двух карельских городов не вернутся живыми с Украины
Еще одну тяжелую утрату понесла Карелия в ходе спецоперации. Погибли двое военнослужащих, это стало известно из официальных источников.
В зоне СВО погибли петрозаводчанин Александр Аникиев и Дмитрий Лукин из Беломорска.
Первый наш земляк был командиром противотанковой артиллерийской батареи, второй - стрелком-снайпером. Власти республики принесли глубокие соболезнования их близким. // фото: из официальных источников, unsplash.com