Скорость и комфорт поставили во главу угла при постройке жилья в Шуе

В поселке Шуя Прионежского района ровно 20 лет назад велось строительство первого из серии домов по австрийской технологии. По мнению заказчиков и подрядчиков, жилье именно такого уровня и было необходимо карельской деревне. Еще несколько дней назад на пустыре близ конторы агрокомплекса имени Зайцева ничего кроме ленты фундамента не было. И вот наконец-то закипела работа. Строители быстро доделывали полы и уже готовились ставить стены.

«Здесь на строительной площадке минимум затрат будет для сборки домов», - рассказал прораб Николай Бергунов.

Когда впервые у руководителя холдинга «Кареллеспром» Виктора Маслякова появилась идея возводить это недорогое, прочное и благоустроенное жилье в Карелии, скептиков нашлось множество. Но специалисты сразу оценили качество домов: «Идея построить эти дома родилась еще в прошлом году. Директор нашего агрокомплекса проявил уже инициативу, чтобы ускорить сроки строительства». И такие дома было выгодно строить в карельских поселках. Строители просчитали: «Этот дом будет намного дешевле, чем традиционно из бруса делать».

Руководство агрокомплекса уже задумалось о том, как обеспечить таким жильем всех нуждающихся в поселке Шуя.

«В перспективе предусматривается, что здесь будет еще одна улица до моста из таких домов. И подальше – еще одна улица», - говорил прораб Бергунов. Вполне возможно, надеялись люди, что поселок Шуя станет первым карельским поселком, где исчезнет жилищная проблема. И эта перспектива реальна – утверждали тогда руководители агрокомплекса. Читающие нас жители Шуи, будем рады, если вы поделитесь в комментариях – как у вас дела с жильем? Выполнена ли та программа по строительству и как ведут себя эти австрийские дома спустя двадцать лет?

В Доме куклы Татьяны Калининой открылась новая выставка. Она прибыла в Петрозаводск из Великого Новгорода и называлась «Мартовские коты». Коты в этот период времени, как считали организаторы выставки, предстают во всей своей красе. Каждая из них – яркая индивидуальность. И более того – если присмотреться к ним внимательнее, они такие же, как мы. Ведь в человеческих душах по весне тоже бушуют немалые страсти. Разгадать их решилась художница Ольга Олонцева. Хозяйка галереи Мария Бабаева показывала экспонаты: «Достаточно сложно передать вот такой объем, передать форму, движение, поворот головы. Это точный расчет и плюс к этому авторский взгляд. Мне кажется, что это технически очень сложная работа».

Куклы-кошки, как рассказала Мария, были сделаны в достаточно простой технике: железный каркас, ватин, сверху текстиль и роспись. Казалось бы, просто. Но только рука мастера могла придать этим куклам такую скульптурность и такую характерность.

«Как любой художник она тоже занимается несколькими проектами одновременно. И у нее несколько проектов на местном Новгородском телевидении. Это проект «Сторож», где ведущими являются куклы в человеческий рост. Это проект «Бабушкин сундук», где куклы работают по принципу Маппет-шоу, то есть на руку надеваются. Есть у нее и настоящий балаган – театр Петрушки. Она надевает на себя такую ширму, и за занавеской этими куклами руководит. То есть она еще и древние славянские истоки поднимает – театральные и кукольные. А еще она работает в областном Доме творчества и заведует там отделением народной куклы. И постоянно работает с детьми», - рассказала об авторе Мария.

В Новгороде у Ольги Олонцевой прошла всего одна выставка. Да и то, по ее словам, пробная. В те годы ее постоянно приглашали с выставками в США. Там у нее появились свои ценители и коллекционеры. И эти куклы, выставленные в Петрозаводске, в мае планировали отправиться в Америку. Так что у петрозаводчан была редкая возможность посмотреть выставку, которая потом вряд ли вернется в наши края. Взглянув весной на этих мартовских котов, зрители и о себе могли узнать что-то новое!

Таким было 9 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.