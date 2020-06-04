Ролик про геев и Конституцию набирает скандальную популярность

Президентом России определена дата голосования по поправкам в Конституцию, и политтехнологи, встряхнувшись ото сна в период скучной для них пандемии, устремились показать свои умения.

В интернете становится вирусным ролик, призывающий проголосовать за поправки к Конституции, спекулирующий на теме людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Два года назад пиарщики уже запускали видео с призывом голосовать на выборах президента России. В нем навязывалась история, что если не проголосовать, то в твоем доме «на передержке» может оказаться гей, а потом он даже и в постели у тебя окажется вместо жены.

И тогда это уже смотрелось диковато. «Передержка» - это ведь про животных, не так ли?

Но тогда тема с геями в ролике была не единственной, все было упаковано в как бы юмор, имелась и приглашенная звезда – Сергей Бурунов, в естественном для него амплуа сермяжного недалекого русского мужика.

На этот раз все куда хуже. Никакого юмора. Никаких звезд. Сплошная драма.

Ребенка из детского дома забирает семья. Ребенок видит папу и радуется, а когда появляется мама в виде другого мужчины, ребенок морщится, сотрудники детдома в напряге. А когда еще «мама» достает сыну платье, то работница детского дома смачно плюется.

Снято грамотно, любому станет противно.

Оставляя за скобками интимности типа кто снял, на что, по чьему заказу, вопрос остается только один.

Что не так с поправками в Конституцию, что для этого требуется в очередной раз распять геев?

Хотя вот еще один. Почему в нашей стране обязательно надо кого-нибудь мочить в сортире?

То евреев, то геев, в промежутках с украинцами и американцами. Мы такие дикие, что без образа врага выжить не можем?

Возмущение гомофобной продукцией компании ФАН нашло отржание во флэшмобе #давыберу