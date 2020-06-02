Парфенчиков обсудит последствия пандемии с губернаторами Скандинавии

Губернаторы финских, шведских, норвежских и российских территорий, входящих в Баренц-регион встретятся на онлайн-сессии для обсуждения последствий пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт правительства Мурманской области.

«Сессия объединит на своей площадке губернаторов финских Лапландии и Северной Карелии, норвежских Нурланна, Тромса и Финнмарка, российских Мурманской области и Карелии, шведских Норрботтена и Вестерботтена.

Беспрецедентное число участников мероприятия обусловлено серьезностью и значимостью планируемых тем обсуждения, лейтмотивом которого станет борьба с последствиями пандемии COVID-19»,

- анонсирует правительство соседнего региона.

Предполагается, что на встрече обсудят самые уязвимые в период пандемии отрасли экономики и меры поддержки.

«Есть ли будущее у туристической отрасли в Баренцевом регионе? Можно ли говорить о некоем унифицированном Баренцевом подходе к реагированию на ситуацию, вызванную коронавирусом? Обладает ли сотрудничество на Севере достаточной прочностью, чтобы устоять перед мировыми угрозами?»

- эти и другие вопросы также включены в повестку встречи.

Обсуждение пройдет онлайн, на площадке Zoom, 10 июня в 15.30. Все желающие могут смотреть за этим, трансляция будет размещена на сайте минэкономрзавития Мурманской области.