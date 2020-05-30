Отчет главы Карелии перед парламентом перенесен на неопределенный срок

Традиционный отчет главы Карелии перед Законодательным собранием в этом году переносится на неопределенный срок. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщила пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.

Руководитель региона выступает с докладом в парламенте каждую весну. Однако в этом году Артур Парфенчиков не отчитался о своей работе публично – и не будет этого делать в ближайшее время. Такое решение принято в связи с эпидемией коронавируса. Как пояснила Марина Кабатюк, доклад губернатора вправе слушать не только депутаты, но и другие граждане, например, общественники, и у них должна быть возможность задать главе свои вопросы. Провести мероприятие в таком формате – значит допустить риск распространения инфекции.

Тем не менее доклад о работе губернатора уже довели до парламентариев. Они получили информационные материалы к отчету. Впрочем, как стало известно порталу «Петрозаводск говорит», эти документы поступили депутатам только в бумажном виде.