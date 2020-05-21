Бахилин прокомментировал ситуацию с роспуском горсовета Сортавалы

Как мы уже сегодня писали, 21 мая депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия большинством голосов отклонили законопроект, предполагающий отмену закона о роспуске Сортавальского городского совета.

В ходе заседания Законодательного Собрания Республики Карелия Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин заверил депутатов, что иного варианта, кроме как принять закон о роспуске горсовета Сортавалы в конце 2019 года не было и правовых оснований для отмены этого закона сейчас нет.

Он отметил, что решение Сортавальского городского суда, которое установило факт бездействия горсовета в течение трех месяцев подряд, к моменту рассмотрения закона вступило в силу.

«Реализация этого закона была осуществлена путем проведения в дальнейшем свободных всенародных выборов, по результатам которых был сформирован новый состав совета Сортавальского городского поселения – единственно действующий в настоящее время. Сам факт отмены решения Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционного определения Верховного суда Республики Карелия от 21 октября 2019 года не свидетельствует о наличии правовых оснований для отмены закона о роспуске горсовета. Хотел бы отметить, что в настоящее время дело направлено на новое рассмотрение. Само постановление Третьего кассационного суда не рассматривало дело по существу и не делало выводов, противоречащих выводам Сортавальского городского суда»

– подчеркнул Председатель регионального Центризбиркома.

В итоге предложение об отмене закона о роспуске Сортавальского горсовета парламентариями поддержано не было.