Депутаты не стали отменять закон о роспуске Сортавальского горсовета

21 мая 2020 года карельский парламент не поддержал законопроект Александра Федичева, отменяющего закон ЗС РК о роспуске Сортавальского горсовета, принятый в декабре 2019 года.

Поводом, заставившим всерьез заговорить о незаконности роспуска Сортавальского горсовета, стало определение Третьего кассационного суда, которое отменило решения и Сортавальского горсуда, и Верховного суда РК, признавших законным роспуск Сортавальского горсовета.

Наш портал подробно рассказывал о юридической коллизии, сложившейся вокруг Сортавальского горсовета. Конфликт разгорелся из-за того, что часть оппозиционных депутатов выступили против объединения Сортавальского и Хелюльского поселений. Однако, власть пошла напролом и вместо тактики убеждения несогласных депутатов выбрала сценарий силового решения проблемы. Сортавальский горсовет был распущен, были назначены и проведены внеочередные выборы, куда прежних депутатов не допустили. Новый состав горсовета сразу же выполнил свое «призвание» и юридически оформил слияние двух поседений.

Александр Федичев считает, что опасения его коллег о возможном коллапсе, который может возникнуть в органах местного самоуправления Сортавалы, не состоятельны, так как местное самоуправление Сортавальского городского поселения находится в этом состоянии уже целый год. Он призвал парламент исправить допущенную ошибку. Однако он остался в меньшинстве.

В настоящее время дело о роспуске горсовета вернулось в Сортавальский суд для повторного рассмотрения.