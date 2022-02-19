Скандал вокруг форелеводов на Ладоге завершился примирением сторон

Житель поселка Терву Лахденпохского района Алексей Трофимов сообщил о том, что больше не имеет вопросов к форелевому хозяйству ООО «Лафор». Конфликтные ситуации исчерпаны, заявил активист.

Трофимов и форелеводы пришли к согласию после встречи в администрации Лахденпохского района, на которой присутствовали заместитель руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Семен Русанов и руководство района.

Трофимов написал заявление в Росрыболовство, в котором сообщил, что он получил ответы на все свои вопросы по возможным нарушениям в работе форелевого хозяйства. В свою очередь, учредитель ООО «Лафор» пообещал, что в дальнейшем вопросов к дейтельности форелеводов возникать не будет.

Напомним, 31 января в сети был опубликован 11-минутный ролик, в котором утверждалось, что форелевое хозяйство ООО «Лафор» ведет забой рыбы прямо на Ладожском озере, что запрещено законодательством. Что произошло после выхода фильма, читайте в нашем материале.