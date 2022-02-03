Кровавая тайна. Снявший фильм о форелеводах мужчина заявил об угрозах

Текст: Георгий Чентемиров

Предприниматели, которые разводят форель в национальном парке “Ладожские шхеры”, сливают кровь убитой рыбы прямиком в озеро, заявил местный житель Алексей Трофимов. Мужчина выложил в сеть 11-минутный фильм о действиях форелеводов. В нем утверждается, что те грубо нарушают природоохранное законодательство, невзирая на данные ранее обещания бережно относиться к природе.

Садки форелевого хозяйства ООО “Лафор” расположились в нескольких километрах от поселка Терву в Лахденпохском районе. Хозяйство находится внутри нацпарка, но в него не включено. Как сообщил директор государственного заповедника “Кивач” Сергей Кожевников, в чьем ведении находятся “Ладожские шхеры”, внутри нацпарка начитывается порядка полусотни рыбоводческих участков, и все они осваиваются.

— Как так получилось, это проектировщиков надо спрашивать. [О том, что на Ладоге разводят форель], я узнал уже после создания парка. Когда нам передали в управление национальный парк, я посмотрел, что там есть, и был очень удивлен, что рыбоводные участки внутри национального парка выведены из его состава. [Разделка рыбы] не на нашей территории, но я всем рыбоводным хозяйствам сказал, что они негативно воздействуют на нашу экосреду, — сказал Кожевников.

Какой именно вред форелевое хозяйство может нанести природе, наглядно показывает фильм Александр Трифонова. Впечатляющие кадры предваряет “архивная съемка” встречи, которую с местными жителями проводил представитель компании в прошлом году. Он, кроме прочего, утверждал, что форелеводы ни в коем случае не будут сливать в озеро кровь убитой рыбы.

— Убой рыбы будет происходить через сортировочный корабль. Существует два вида: как вот люди беспредельничают, а второе — это цивилизованный метод, и практически все этим пользуются. Когда корабль специально для калтычения (Выпускание из рыбы крови. — Авт.) подходит, там остается кровь, и после этого он уходит с биотхоодами, — сказал представитель фирмы.

Выпускание крови — обязательный производственный этап, без которого форель быстро испортится. Он производится путем надрезания места между жабрами и грудными плавниками. Однако судно, на котором должен производиться убой рыбы, стоит на приколе и сковано льдами, утверждается в фильме. Саму процедуру производят прямо в садках, а кровь затем сливают в Ладожское озеро.

Виноват монтаж

Ролик появился 31 января. Почти сразу после выхода фильма Министерство сельского и рыбного хозяйства заявило, что проведет выездную проверку. 2 февраля в Терву направилась рабочая группа. Вместе с проверяющими поехали и журналисты правительственного издания “Республика”. Поездка длиной 660 километров вылилась в небольшую новость о том, что нарушений не выявлено.

"Мы посетили садковые линии на акватории озера, убедились в том, что никаких следов противоправной деятельности, связанной с обескровливанием рыбы, на момент обследования нет. Зафиксировали факты отсутствия отходов рыбы в садках",

— рассказала начальник отдела организации мероприятий в сфере ветеринарии Минсельхоза Карелии Юлия Мотова.

Съемка с квадрокоптера не дает полного представления о том, что именно делают с рыбой сотрудники форелеводческого хозяйства. Однако если присмотреться внимательно, в начале 4 минуты фильма можно увидеть, как один из работников берет из контейнера пойманную рыбу, после чего производит характерное режущее движение — и бросает рыбу в другой контейнер. То же самое спустя несколько секунд делает его коллега. Параллельно третий сотрудник из шланга промывает деревянный настил садков. Потом первый мужчина передает еще одному коллеге некий предмет, который издалека можно принять за нож.

Тот же процесс с другого ракурса запечатлен на пятой минуте. В другом эпизоде видно, как работники предприятия выливают прямо в озеро содержимое контейнеров. Авторы фильма утверждают, что это кровь.

Происходящее в кадре мог бы объяснить генеральный директор и совладелец ООО “Лафор” Алексей Гетманов. Но комментарий, который он дал журналисту правительственного издания, не изобилует подробностями.

"Этот ролик явно смонтирован. Даже указаны фрагменты работы, которую наше хозяйство не ведет, у нас другой технологический процесс… Негативное воздействие на окружающую среду — ноль процентов",

— сказал Гетманов.

То, что фильм “смонтирован”, действительно, очевидный факт. Монтаж — неотъемлемая часть создания почти любого видеоконтента, смотреть отснятый "сырой" материал целиком не стал бы никто. Поэтому непонятно, в чем заключается претензия форелевода. Также в новости не уточняется, какие именно “фрагменты работы”, не ведущиеся его хозяйством, гендиректор имеет в виду, и как именно выстроен на самом деле технологический процесс.

Журналист портала “Петрозаводск говорит” позвонил Алексею Гетманову, чтобы задать этот вопрос и попросить прокомментировать действия его работников, попавшие в кадр. Но тот отказался говорить с корреспондентом по телефону, и предложил встретиться на следующей неделе.

“Машина перемолотит”

По словам Трофимова, после выхода фильма ему начали угрожать. Правда, не физической расправой, а административными последствиями.

"С утра ко мне пришел их начальник и сказал, что люди вложили большие деньги, и огромнейшая административная машина просто перемолотит меня, — рассказал Трофимов. — Жалею, что не записал разговор, он меня врасплох застал. Они боялись публикации этого фильма".

Трофимов говорит, что ранее сюда приезжали и из Росприроднадзора, и из прокуратуры. Был и министр — правда, Трофимов не смог вспомнить, какой именно.

— Мы ждали главу Карелии, но он отправил министра. Он вел себя по-хамски, всем тыкал, сидел и насмехался над нами. Я удивился, что чиновник может так общаться, как будто он на улице с хулиганами.

Журналист “ПТЗ говорит” предположил, что в поселок мог приезжать министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов. Он подтвердил, что действительно был в Терву.

— Как мне показалось, на встрече со мной были преимущественно дачники из Питера, которых возглавляла местная активная жительница, в прошлом заведующая местным клубом, а летом она была в качестве менеджера турбазы, тоже принадлежащей кому-то из питерцев, — вспомнил Лабинов.

Журналисты “Karelia.news” ранее сообщали, что садки появились в акватории бухты в 2020 году. Алексей Трофимов говорит, что рыбу сюда завезли весной, а убой начался этой зимой. Для местных жителей появление форелевого хозяйства стало сюрпризом — как, кстати, и для жителей поселка Ватнаволок, где садки тоже начали ставить без предупреждения.

Проведения публичных слушаний в Терву, как и в Ватнаволоке, не припомнят. Это при том, что садки находятся в двух километрах от поселка, и их даже видно с берега.

"Это удивительно. У нас такой турпоток идет! Эти садки стоят ровно там, где тысячи людей отдыхают. Там остров Койонсаари, мне кажется, туда десятки тысяч туристов приезжают",

— рассказывает местный житель.

3 февраля Алексей Трифонов подал заявление в Следственный комитет Карелии. “Раз уж они говорят, что фильм смонтирован, мы требуем, чтобы приехали следователи и допросили всех”, — говорит мужчина. Минсельхоз, в свою очередь, тоже анонсировал проверки со стороны компетентных органов. Вопрос только в том, какую этим органам будут ставить задачу: найти нарушение или не найти.