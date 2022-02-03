ПетрГУ перевели на дистанционное обучение

Петрозаводский государственный университет переходит на дистанционное обучение. Объявление об этом появилось в официальном паблике вуза.

Студенты ПетрГУ будут учиться на удаленке с 7 по 26 февраля. Исключение составит Медицинский институт. Там занятия будут проходить в смешанном формате.

Напомним, в Карелии последние дни бьются рекорды по суточному числу зараженных коронавирусом. Так, 2 февраля были выявлены 895 новых инфицированных. Фото petrsu.ru